О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-декабре 2017 года
Объем розничной торговли в январе-декабре 2017 года составил 8 847,1 млрд тенге или на 6,3% больше, чем в соответствующем периоде 2016 г.
Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-декабре 2017 года приходится на г. Алматы (28%), г. Астану (11,7%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9%) области.
15 января 2018, 10:12
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
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