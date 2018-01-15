О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-декабре 2017 года

Объем розничной торговли в январе-декабре 2017 года составил 8 847,1 млрд тенге или на 6,3% больше, чем в соответствующем периоде 2016 г.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-декабре 2017 года приходится на г. Алматы (28%), г. Астану (11,7%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9%) области.