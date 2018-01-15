О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2017 года

В январе-ноябре 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 15 599,2 млн долларов США, что на 28,0% больше, чем в январе-ноябре 2016 года, в том числе экспорт - 4 600,3 млн долларов США (увеличился на 31,3%), импорт - 10 998,9 млн долларов США (увеличился на 26,7%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,3%, Кыргызскую Республику - 4,2%, Республику Беларусь - 3,5%.