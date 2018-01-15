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Во Флориде сгорело судно-казино

15 января 2018, 10:23

Причины возгорания устанавливаются.

Судно-казино сгорело в воскресенье в порту Richey canal в штате Флорида. На борту находились 50 человек, сообщает НТВ.ru.

Шериф округа Паско сообщил, что всем пассажирам судна «Sun Cruz» удалось добраться до берега.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадали 15 человек. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу, передает ТАСС.

Кроме того, местные СМИ сообщили, что в результате инцидента пропал без вести один человек, но власти эту информацию пока официально не подтвердили.


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