Национальным Банком РК согласованы руководящие работники финансового рынка

Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники финансового рынка:

Амирбеков М. Б. - Управляющий директор-член Правления АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір» (протокол № 64/СО от 07.12.2017 г.);

Зданович Л. П. - Член Совета директоров АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (протокол № 65/СО от 14.12.2017 г.);

Зданович Л. П. - Председатель Совета директоров - член Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» (протокол № 67/СО/Т от 26.12.2017 г.);

Сарсенов С. С. - Член Совета директоров АО «Казпочта» (протокол № 62/РЦБ от 07.12.2017г.);

Байкенов А. А. - Управляющий директор-член Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (протокол № 63/РЦБ от 12.12.2017 г.);

Азбеков Ж. К. - Член Совета директоров - независимый директор АО «ZIM Capital» (протокол № 64/РЦБ от 15.12.2017 г.);

Алишев А. Б. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «ZIM Capital» (протокол № 65/РЦБ от 26.12.2017 г.);

Саринжипов А. Б. - Член Совета директоров АО «ZIM Capital» (протокол № 66/РЦБ от 26.12.2017 г.).