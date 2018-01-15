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Назначен заместитель акима Костанайской области

15 января 2018, 10:35

Им стал Спанов Ерлан Махмутович.

Назначен заместитель акима Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Распоряжением акима Костанайской области 15 января 2018 года Спанов Ерлан Махмутович назначен заместителем акима области (по вопросам экономики и финансов).

Ранее он занимал должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования акимата области.

Фото: inform.kz.


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