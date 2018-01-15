Назначен заместитель акима Костанайской области
Им стал Спанов Ерлан Махмутович.
Назначен заместитель акима Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.
Распоряжением акима Костанайской области 15 января 2018 года Спанов Ерлан Махмутович назначен заместителем акима области (по вопросам экономики и финансов).
Ранее он занимал должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования акимата области.
Фото: inform.kz.
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