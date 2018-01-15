 
Новости за сегодня

Назначен заместитель акима Костанайской области

 

Назначен заместитель акима Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Распоряжением акима Костанайской области 15 января 2018 года Спанов Ерлан Махмутович назначен заместителем акима области (по вопросам экономики и финансов).

Ранее он занимал должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования акимата области.

 

15 января 2018, 10:50
Источник, интернет-ресурс: Костанайского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код