Назначен заместитель акима Костанайской области

Распоряжением акима Костанайской области 15 января 2018 года Спанов Ерлан Махмутович назначен заместителем акима области (по вопросам экономики и финансов).

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