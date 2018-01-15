Экспорт казахстанского газа в Китай будет увеличен до 10 млрд куб. м. в год

АО НК «КазМунайГаз» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация провели двусторонние переговоры в рамках исполнения соглашения, подписанного ранее главами двух государств.

По итогам встречи достигнута договоренность о перспективном увеличении экспорта казахстанского газа в Китай до 10 млрд куб. м. в год. Стороны констатировали необходимость дальнейшего развития газотранспортной инфраструктуры, модернизации и расширения пропускной способности действующих газопроводов.

Китайская корпорация высоко оценила исполнение ранее принятого соглашения о поставках казахстанского газа. Принято также решение поэтапно увеличивать мощность двух ниток «А» и «В» МГ «Казахстан-Китай» к концу 2019 года.

Для расширения транспортировки по казахстанской территории намечены планы по увеличению мощности МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» за счет строительства новых компрессорных станций и модернизации действующих.

Китайская сторона высоко оценила организацию поставок казахстанского газа в Китай и уровень партнерства с тех пор, как отечественный газ Казахстана начал поступать в Поднебесную. Это долгожданное событие произошло 15 октября 2017 года.

Поставки природного газа из центральноазиатских государств в КНР через газопровод "Центральная Азия - Китай" увеличились по итогам 2017 года на 13,4% и составили 38,7 млрд кубометров. С начала введения в строй транснационального газопровода в конце 2009 года в Китай было транспортировано в общей сложности 203,2 млрд кубометров газа.

Источник: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»