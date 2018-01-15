Вынесен приговор по факту крушения боевого самолета в Алматинской области

В военном суде Талдыкорганского гарнизона оглашен приговор по факту крушения боевого самолета Су-27, произошедшем 21 декабря 2016 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда.

«Судом установлено, что 21 декабря 2016 года майор И., нарушая правила полетов и подготовки к ним, не проверив заправку топливом самолета Су-27, принял самолет и осуществил взлет. В полете из-за малого остатка топлива в самолете сработали приборы, сигнализирующие об аварийном остатке топлива. Однако в нарушении действующих правил полетов И. поставив под сомнение достоверность данных приборов, дал неверную информацию руководителю полетов об остатке у него топлива выше, чем было в реальности. Указанные действия майора И. повлекли развитие сложной полетной ситуации, которая в дальнейшем переросла в аварийную ситуацию с остановкой правого и левого двигателя, в связи с окончанием топлива. После чего, летчик катапультировался, а самолет столкнувшись с земной поверхностью разрушился на удалении 20 км. от аэродрома Талдыкорган», - говорится в сообщении.

Приговором от 12 января 2018 года майор Искаков признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст.464 УК РК и осужден к лишению свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью связанных с полетами, подготовкой к ним и эксплуатацией военных летательных аппаратов сроком на 4 года.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом Министру обороны вынесено частное постановление на причины и условия способствовавших совершению уголовного правонарушения.

Приговор не вступил в законную силу.