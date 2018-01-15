Производство стройматериалов выросло на 3%

Примечательно, что в таком ключевом сегменте, как ССС, рынок практически достиг насыщения: внутренний спрос снизился почти на 20%, что привело к соразмерному падению выпуска.

По итогам 11 месяцев производство минеральной продукции достигло 403,5 млрд тг - это на 13,6% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее в денежном выражении, и на 3% - в физическом (с учетом инфляции).

Наибольшие объемы выпуска пришлись на ЮКО, Астану, ВКО и Алматинскую агломерацию (Алматы + прилегающая область). В ЮКО работают такие крупные производители сектора, как, например, ТОО «Азия Керамик», ТОО «Зерде-Керамика» (производство керамических покрытий и плит), ТОО «Батсу Водоканал» (производство кирпича, черепицы), АО «Шымкентцемент», ТОО «Стандарт Цемент», ТОО «Sas-Tobe Technologies» (производство цемента и клинкеров), ТОО «Тюлькубасский Известковый Завод», ТОО «Оңтyстiк-Кұрылыс-Сервис», ТОО «Строй Юг Групп», ТОО «ЖБИ-С» (производство сборных бетонных и железобетонных конструкций).

Среди крупных компаний столицы - АО «Стройконструкция», ТОО Астанинский бетонный комбинат «Мақсат», ТОО «ПСК Титан» (производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий), ТОО «Альянс МТС», АО «Экотон+»(производство стеновых блоков), ТОО «Кирпичный завод № 1 им. 15-летия Независимости Республики Казахстан» (силикатный кирпич), ТОО «Объединенная Строительная Корпорация - Стройсервис», ТОО «Завод «АБК-Бетон», ТОО «Center Beton Company» (производство товарного бетона) и т.д.

В ВКО работает филиал ТОО «Аlmix» (производство сухих бетонных смесей, входит в Alina Group), ТОО «Семипалатинский завод асбестоцементных изделий», ТОО «Восток-Универсал» (производство минеральных изоляционных материалов) и т.д.

Среди крупных производителей Алматы и области - ТОО «Alina Group» (широкий спектр стройматериалов, филиалы в Алматы, ВКО и Актюбинской области), ТОО «Кнауф Гипс Капчагай (совместное казахстано-немецкое предприятие), ТОО «BASF - Центральная Азия», ТОО»Central Asia Construction» (изделия из бетона, строительного гипса и цемента), ТОО «Темирбетон» и т.д.

В целом по сегменту стройматериалов отмечен ожидаемый (с учетом масштабного роста жилищного строительства, к примеру) рост. Так, выпуск огнеупорных изделий увеличился на 14,1% год-к-году, керамических кирпичей - на 14,6%, извести - на 11%, бетона - на 7,1%, портландцемента - на 5,4%, обработанного камня для отделки и строительства - сразу на 52,8%.

В то же время, по некоторым позициям зафиксирован спад. Так, производство сухих строительных смесей (строительных растворов) снизилось сразу на -19,4% за год, гипсокартона - на 2,1%, шлаковаты и минваты - на 22%.

Примечательно, что если, например, сегмент шлаковаты, минваты и прочих аналогичных утеплителей остро нуждается в росте производства и форсированном импортозамещении (местные компании перекрыли спрос всего на 26,7% по итогам января-октября 2017), то в других сегментах ситуация отличается.

Так, рынок строительных растворов (сухих строительных смесей), к примеру, практически достиг насыщения: казахстанские производители перекрыли спрос на 99,6%. При этом потребности внутреннего рынка сократились на 19,3%, экспортное направление - на 39,4%.

Похожа и ситуация по гипсокартону - импортеры занимают лишь 17,9% рынка, внутренний спрос буксует (показатели за год практически не изменились), экспортное направление сократилось на 7%.

Таким образом, если в сегменте гипсокартона для дальнейшего расширения местные производители еще могут попытаться выдавить импорт, то для ССС остается лишь усиливать внутреннюю конкуренцию или форсировать экспортное направление.