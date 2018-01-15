Активы БВУ РК за ноябрь 2017 года

На сегодняшний день на рынке РК работают 32 БВУ. Годом ранее, в конце ноября 2016 года их количество составляло 34, на начало 2016 - 35.

Процесс консолидации и укрупнения банковского сектора продолжается: в 2017 году сразу 8 банков объявили об объединении или слиянии - это Народный Банк + Qazkom, Цесна + БЦК, Capital + Tengri Bank и Банк RBK + Qazaq Banki. В случае первых двух пар, Народный приобрел Qazkom, а Цеснабанк приобрел БЦК, что позволило им увеличить свое присутствие на рынке. При этом Qazkom и БЦК продолжили работать как отдельные финансовые институты. С целью укрепить свои позиции на банковском рынке продолжают процесс объединения Capital Bank и Tengri Bank. Банк RBK и Qazaq Banki в свою очередь сообщили о прекращении процесса объединения.

Совокупные активы БВУ РК за год к концу ноября 2017 года уменьшились на 5,9% (1,5 трлн тг) и составили 24,2 трлн тг, а с начала 2016 года увеличились лишь на 1,6% (377,0 млрд тг).

В первом эшелоне, с долей на рынке свыше 10%, расположены 2 крупнейших банка РК - Народный Банк и Qazkom. Состав банков тот же, что на начало 2016 года, изменились только их позиции. В 2016 году по объему активов лидировал Qazkom, но уже в 2017 году на первое место вышел Народный Банк. На них приходится более трети всех активов БВУ РК. Совокупный объем активов за год уменьшился на 15,9% (1,6 трлн тг). Их доля на рынке уменьшилась с 38,4% до 34,3%.

Во втором эшелоне, с долей на рынке от 5 до 10%, количество участников с января 2016 года осталось неизменным - 5 БВУ. Состав, напротив, изменился - на смену выбывшему АТФБанку пришел ForteBank. Совокупная доля активов второго эшелона среди БВУ РК за год выросла с 28,7% до 33,3%. Их объем увеличился на 9,2% (680,8 млрд тг).

Количество банков в третьем эшелоне, с долей на рынке от 1 до 5%, с 2016 года увеличилось с 10 до 11. Самый крупный из них - АТФБанк, с долей на рынке чуть менее 5%. Это единственный банк в эшелоне с объемом активов свыше 1 трлн тг. Также увеличили долю своего присутствия на рынке Банк Астаны и Банк Китая, которые на начало 2016 года владели долями на рынке менее 1%. Самый высокий рост активов за год показали Банк Китая и ЖССБ.

В четвертом эшелоне, с долей на рынке ниже 1%, количество БВУ с начала 2016 года уменьшилось с 17 до 14. Самый высокий рост относительно своих объемов за год показали Торгово-промышленный Банк Китая и Шинхан Банк.

Лидером по объему активов является Народный Банк - 4,9 трлн тг на конец ноября 2017 года (20,1% от БВУ РК), рост за год - на 4,4% (206,1 млрд тг). Собственный капитал банка - также самый большой среди БВУ РК (764,8 млрд тг), при этом за последний год он увеличился еще на 26,7% или 161 млрд тг. Доля неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней за год уменьшилась с 9,8% до 7,7% от портфеля.

Следом идет Qazkom - доля на рынке 14,2%, или 3,4 трлн тг, что на 34% (1,8 трлн тг) меньше, чем годом ранее. До конца 2016 года по объему активов лидировал Qazkom. С июля 2017 года основным акционером Qazkom является Народный Банк. Объем собственного капитала банка за год уменьшился на 37,3% или 171,7 млрд тг, до 288,8 млрд тг. Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней за год выросла с 7% на конец ноября 2016 года до 40,3% в конце сентября 2017 года. Затем следующие два месяца доля токсичных кредитов уменьшалась, и составила на конец ноября 2017 года 34,2% от портфеля.

Во втором эшелоне по объему активов лидирует Цеснабанк - 2,1 трлн тг и доля на рынке - 8,8%. Годовой рост при этом - самый низкий в эшелоне (2,9% или 59,4 млрд тг). Собственный капитал банка за год увеличился на 49,8 млрд тг (30,4%), до 213,5 млрд тг. Доля токсичных кредитов (с просрочкой свыше 90 дней) в течении последнего года не превышала 5%, и составляет на конец ноября 2017 года 4,4% от ссудника.

В апреле 2017 года Цеснабанк приобрел простые и привилегированные акции БЦК, который замыкает список банков второго эшелона по объему активов. Их совокупный объем активов достигает 14,4%.

БЦК - единственный банк в эшелоне, у которого объем активов уменьшился за год на 4,1% (56,4 млрд тг), до 1,3 трлн тг, доля на рынке - 5,5%. Собственный капитал БЦК при этом за год увеличился на 33,7 млрд тг (36,7%), из них на 18,5 млрд тг (17,3%) - только за последний месяц, до 125,7 млрд. Доля токсичных кредитов за год уменьшилась с 9,2% до 7,7% от портфеля.