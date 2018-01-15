Жена фокусника раскрыла его трюк

Иллюзионист использовал для трюка не магию, а половник.

Бразилец Итало Фернандес (Italo Fernandes), стоя на кухне, снимал на камеру фокус с парящим в воздухе шаром. Молодой человек, совершая манипуляции руками, словно поддерживал на весу металлический предмет. Однако спустя несколько секунд трюк раскрыла его беременная жена, слонявшаяся по кухне в поисках половника.

Оказалось, что иллюзионист использовал для трюка не магию, а половник, который она искала. Молодой человек зажал подмышкой ручку столового прибора. Увидев баловство мужа, она легко ударила его кастрюлей по голове и отобрала половник.

Ролик, который, как предполагают некоторые пользователи, является постановочным, обрел вирусную популярность в Facebook. Его запостил сам Итало.

«Когда жена портит магию», — подписал он видео.

За несколько дней его распространили больше 250 тысяч пользователей из разных стран. Поделившиеся смеются над неудачливостью фокусника и «женскую мудрость» героини ролика.

Источник: Lenta.ru