Энергетики показывают убытки второй квартал подряд: по итогам 3 квартала 2017 года крупные участники рынка показали убыток в 7,6 млрд тенге

Несмотря на существенное увеличение производства в 2017 году, рекордное за последние 5 лет, финансовый результат для казахстанских электроэнергетиков складывается не так позитивно. Второй квартал подряд крупные и средние предприятия, работающие в секторе электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования, фиксируют убыточность своей деятельности. По итогам 3 квартала 2017 года совокупный убыток крупных участников рынка составил 7,6 миллиарда тенге против прибыли в 17,2 миллиарда тенге за аналогичный период 2016 года.

Напомним, что в 1 квартале 2017 года энергетики зафиксировали рекордную прибыль в сумме 105,3 миллиарда тенге, однако уже во 2 квартале прибыли сменились убытками, общая сумма которых составила 1,7 миллиарда тенге.

Уровень убыточности в секторе увеличился на фоне более слабого роста доходов по сравнению со скоростью роста затрат. В частности, за 3 квартал крупные и средние предприятия отрасли заработали 377,8 миллиарда тенге, или на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом объем расходов вырос на 14,4% и составил 385,4 миллиарда тенге.

Собственно, сами продажи основных товаров и услуг принесли казахстанским электроэнергетикам 353,5 миллиарда тенге в доходах, или на 14,3% больше, чем было год назад. Однако, приток других доходов существенно сократился: доходы от финансирования за год уменьшились на 46,1% до 11 миллиардов тенге, а прочие доходы - на 45,5% до 13,3 миллиарда тенге.

Давление на итоговый финансовый результат оказало существенное увеличение трат по кредитам и другие расходы на финансирование (+51,2%, до 37,2 миллиарда тенге), а также рост себестоимости и расходов на реализацию своей продукции (+12,4%, до 305,6 миллиарда тенге).

Убыточность деятельности в электроэнергетике фиксируется на фоне довольно существенного роста производства в отрасли - по итогам 11 месяцев 2017 года выпуск предприятий отрасли на 5% превзошел уровень за аналогичный период 2016 года.

Напомним, что электроэнергетическую отрасль ожидают достаточно серьезные реформы согласно плану нации 100 конкретный шагов.

В частности, в отрасли планируется внедрить модель «единого закупщика», что позволит сгладить различия в тарифах на электроэнергию между регионами. В свою очередь региональные электросетевые компании ждет укрупнение для повышения надежности энергоснабжения, снижения затрат на передачу электроэнергии в регионах и снижения стоимости электроэнергии для потребителей.

Для стимуляции инвестиций в отрасль правительство внедрит новую тарифную политику, будет изменена структура тарифа. В тарифе будут выделяться два компонента: фиксированная часть для финансирования капитальных расходов и плата за использованную электроэнергию для покрытия переменных издержек производства электроэнергии. Данная реформа призвана изменить сложившуюся ситуацию, когда тарифы утверждаются по «затратному» методу.

При этом привлечение стратегических инвесторов в отрасль будет осуществляться через механизм энергосервисных договоров - это, как ожидается, будет стимулировать развитие частных энергосервисных компаний для предоставления комплекса услуг в сфере энергосбережения с возмещением собственных расходов и получением финансовой прибыли из фактически достигаемой экономии энергозатрат.