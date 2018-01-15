Итоги торгов в понедельник
В обменниках доллар покупают/продают по 329,5-330,5 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 329,46 тенге за доллар при объеме торгов 6,8 млн долларов.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,2820 тенге за юань, объем торгов – 500 тыс. юаней.
В обменниках доллар покупают/продают по 329,5-330,5 тенге, евро по 398,5-402, рос.рубль – по 5,82-5,87 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.