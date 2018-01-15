У экс-любовницы известного актера нашли опухоль мозга

Бывшая возлюбленная голливудского актера Мела Гибсона Оксана Григорьева рассказала о своем диагнозе, сообщают Дни.ру.

Медики обнаружили у женщины, пострадавшей от рукоприкладства обаятельного артиста, опухоль мозга.

В распоряжении журналистов оказались документы, в которых Оксана Григорьева жалуется на то, что до сих пор никак не может прийти в себя после волнений, вызванных неподобающим поведением экс-возлюбленного Мела Гибсона. Якобы Оксана страдает посттравматическим стрессовым расстройством. А вследствие этого затянувшееся судебное разбирательство и серьезные финансовые проблемы лишь в разы ухудшили ситуацию.

Женщина утверждает, что в результате всех ее страданий медики обнаружили у нее опухоль в гипофизе, компетентно сообщает The Daily Mail. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным, и теперь Григорьева вынуждена будет пройти дорогостоящее лечение.

Как отмечают специалисты, аденома гипофиза занимает лидирующую позицию из всех опухолевых заболеваний железы. Пик заболеваемости наблюдается у людей от 30 до 50 лет.

В связи с тем, что очень часто опухоль протекает бессимптомно, требуется операция по удалению аденомы, так как медикаментозные средства уже неэффективны. При этом злокачественные аденомы встречаются крайне редко.

Фото: Cosmopolitan