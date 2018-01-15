Изменения в таможенном законодательстве в части порядка проведения таможенных проверок

Уважаемые участники ВЭД! Департамент государственных доходов по городу Алматы доводит до сведения об изменениях в таможенном законодательстве, вносимых Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее - Таможенный кодекс) с 1 января 2018 года в части порядка проведения таможенных проверок.

Порядок проведения таможенных проверок регламентируется статьями 416 - 423 Таможенного кодекса.

Статья 416

Введено понятие таможенной проверки, где таможенная проверка является формой таможенного контроля, проводимой таможенным органом после выпуска товаров с применением иных установленных Таможенным кодексом форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, предусмотренных Таможенным кодексом, в целях проверки соблюдения лицами таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

Кроме того, определено, что таможенная проверка проводится таможенным органом в отношении проверяемых лиц, созданных, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) имеющих постоянное место жительство на территории Республики Казахстан.

В пункте 5 перечислены лица, подпадающие под понятие проверяемые лица, это:

1) декларант;

2) перевозчик;

3) лицо, осуществляющее временное хранение товаров в местах, не являющихся складом временного хранения;

4) лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела;

5) лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска;

6) уполномоченный экономический оператор;

7) лицо, напрямую или косвенно участвовавшее в сделках с товарами, помещенными под таможенную процедуру;

8) лицо, в отношении которого имеется информация, свидетельствующая о том, что в его владении и (или) пользовании находятся (находились) товары в нарушение таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан, в том числе товары, незаконно перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Нормами этой же статьи определен перечень вопросов, который может подвергнуться таможенной проверке, виды таможенных проверок (камеральная/выездная), а также при установлении в ходе проведения таможенной проверки признаков административного или уголовного правонарушения таможенными органами применения мер в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 417

Данной статьей регламентирован порядок проведения камеральной таможенной проверки.

Так, камеральная таможенная проверка проводится путем изучения и анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях и (или) коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым лицом при совершении таможенных операций и (или) по требованию таможенных органов, документов и сведений государственных органов Республики Казахстан, а также других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов и касающихся проверяемого лица в том числе, по результатам применения системы управления рисками.

Необходимо отметить, что введено требование в части назначения камеральной таможенной проверки только с разрешения руководителя таможенного органа, заместителя руководителя таможенного органа. Следовательно, датой начала проведения такой проверки считается дата решения руководителя таможенного органа, заместителя руководителя таможенного органа.

Кроме того, данной статьей определен срок проведения камеральной таможенной проверки (не более шести месяцев), однако без ограничений периодичности их проведения.

Наряду с основаниями, необходимыми для назначения выездной таможенной проверки, пунктом 3 определен перечень оснований для назначения камеральных таможенных проверок.

Вместе с тем, в ходе проведения камеральной таможенной проверки таможенным органом предусмотрено направление проверяемому лицу требования по представлению документов, заявленных в таможенной декларации. В случае непредставления при камеральной таможенной проверке проверяемым лицом в установленные письменным требованием таможенного органа сроки документов, заявленных в таможенной декларации, сведения, заявленные в таможенной декларации на основании таких документов, считаются недостоверно заявленными.

Необходимо отметить, что по результатам проведения камеральной таможенной проверки, в том числе при непредставлении по требованию таможенного органа в установленный срок документов и (или) сведений, таможенный орган вправе назначить выездную таможенную проверку.

Данной статьей установлено, что по результатам камеральной таможенной проверки составляется акт камеральной таможенной проверки, который является формой завершения камеральной таможенной проверки, а в случае выявления нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан выносится уведомление об устранении нарушений, срок исполнения которого составляет не более тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу такого уведомления.

Формы акта камеральной таможенной проверки и уведомления об устранении нарушений утверждаются уполномоченным органом. Уведомление об устранении нарушений направляется и (или) вручается проверяемому лицу одновременно с актом камеральной таможенной проверки.

Обращаем внимание, что вносится нововведение в части направления уведомления об устранении нарушений электронным способом. При этом уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным плательщику в следующих случаях:

1) по почте заказным письмом с уведомлением - с даты отметки плательщиком в уведомлении оператора почты;

2) электронным способом - с даты доставки уведомления в веб-приложение.

Уведомление, направленное электронным способом, распространяется на плательщика:

зарегистрированного в качестве пользователя информационной системы таможенного органа в порядке, определенном уполномоченным органом;

зарегистрированного в качестве электронного налогоплательщика в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 418

Данной статьей регламентирован порядок проведения выездной таможенной проверки.

В новом Таможенном кодексе исключаются нормы, предусматривающие проведение плановых выездных таможенных проверок. Таким образом, выездные таможенные проверки подразделяются на следующие виды:

1) внеплановая выездная таможенная проверка;

2) встречная внеплановая выездная таможенная проверка.

Пунктом 9 допускается проведение повторной внеплановой выездной таможенной проверки одним и тем же территориальным таможенным органом за ранее проверенный период по согласованию с уполномоченным органом, за исключением проверок по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 19) и 20) пункта 10 статьи 418.

Необходимо отметить, что предусмотрено нововведение в части вопросов приостановления выездной таможенной проверки.

Так, проведение выездной таможенной проверки может быть приостановлено по решению руководителя таможенного органа, осуществляющего таможенную проверку, уполномоченного им заместителя руководителя таможенного органа либо замещающих их лиц при необходимости:

1) проведения встречной внеплановой выездной таможенной проверки;

2) проведения таможенной экспертизы;

3) направления запросов в компетентные органы Республики Казахстан, компетентные органы других государств-членов Евразийского экономического союза или государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза;

4) восстановления проверяемым лицом документов, необходимых для проведения выездной таможенной проверки;

5) представления дополнительных документов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам выездной таможенной проверки.

Кроме того, проведение выездной таможенной проверки приостанавливается в случаях вручения проверяемому лицу предварительного акта выездной таможенной проверки, а также рассмотрения таможенным органом письменного возражения проверяемого лица к предварительному акту выездной таможенной проверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Новым Таможенным кодексом устанавливается срок приостановления проведения выездной таможенной проверки - не более двадцати четырех месяцев.

При этом предусматривается направление извещения о приостановлении или возобновлении проверки с уведомлением территориального органа уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов. В предписание о проведении выездной таможенной проверки вносятся соответствующие записи о продлении срока выездной таможенной проверки, а также о приостановлении ее проведения, о чем уведомляется проверяемое лицо.

Кроме того, Таможенным кодексом предусматривается перечень сведений, содержащихся в акте выездной таможенной проверки.

Также, необходимо отметить, что до составления акта выездной таможенной проверки, в случае выявления нарушения таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и (или) иного законодательства Республики Казахстан вводится требование вручения проверяемому лицу предварительного акта выездной таможенной проверки. При этом проверяемое лицо вправе предоставить письменное возражение к предварительному акту выездной таможенной проверки.

Порядок и сроки вручения проверяемому лицу предварительного акта выездной таможенной проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту выездной таможенной проверки, рассмотрения таможенным органом такого возражения, а также категории проверяемых лиц, в отношении которых применяются положения данной статьи, утверждаются уполномоченным органом.

Статья 419

Данной статьей регламентирован порядок вручения и исполнения уведомления о результатах проверки.

Изменения внесены в части вручения электронным способом уведомления о результатах проверки по аналогии с уведомлением об устранении нарушений.

Статья 420

Данной статьей регламентирован порядок доступа должностных лиц таможенных и иных государственных органов Республики Казахстан на объект проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки.

Пунктом 4 предусматривается изменение в части утверждения уполномоченным органом формы протокола, составляемого в случае необоснованного отказа проверяемого лица обеспечить доступ должностных лиц таможенного органа, проводящих выездную таможенную проверку, и должностных лиц иных государственных органов Республики Казахстан, привлекаемых для участия в проведении выездной таможенной проверки, на объект проверяемого лица.

Статья 421

Данной статьей регламентированы права и обязанности должностных лиц таможенного органа при проведении таможенной проверки.

Указанной статьей предусмотрено разграничение прав должностных лиц таможенного органа при проведении таможенной проверки и выездной таможенной проверки.

Статья 422

Данной статьей регламентированы права и обязанности проверяемого лица при проведении таможенной проверки.

Нормами указанной статьи расширен перечень прав и обязанностей проверяемого лица при проведении таможенной проверки в части права проверяемого лица присутствовать при проведении выездной таможенной проверки и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету выездной таможенной проверки и представлять письменное возражение к предварительному акту выездной таможенной проверки, а также обязанности проверяемого лица обеспечить проведение инвентаризации при проведении выездной таможенной проверки, доступ к просмотру и (или) представление на электронном носителе и (или) бумажном носителе данных программного обеспечения, предназначенного для автоматизации бухгалтерского учета, и (или) информационной системы, содержащей данные первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, относящиеся к проверяемым товарам и исполнять иные обязанности, предусмотренные таможенным законодательством Евразийского экономического союза, таможенным и иным законодательством Республики Казахстан.

Статья 423

Данной статьей регламентированы вопросы представления документов и сведений, необходимых для проведения таможенной проверки.

Введены нормы, предусматривающие предоставление банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, по требованию таможенного органа документов и сведений о наличии и номерах банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, также предоставление лицами, связанными с проверяемым лицом по сделкам (операциям) с товарами, в отношении которых проводится таможенная проверка, по требованию таможенного органа копии документов и иную информацию по операциям и расчетам, проводимым с проверяемым лицом или с третьими лицами, имеющими отношение к сделкам (операциям) с такими товарами, необходимые для проведения таможенной проверки.

Кроме того, внесены следующие изменения в части порядка обжалования уведомления о результатах проверки и (или) уведомления об устранении нарушений, установленного главой 55 Таможенного кодекса:

1) об отсутствии права отзыва жалобы в период с даты назначения выездной таможенной проверки до даты ее завершения;

2) об установлении требования направления с жалобой копии обжалуемого уведомления о результатах проверки и (или) уведомления об устранении нарушений, и акта таможенной проверки.