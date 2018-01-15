Изменения в таможенном законодательстве в части перемещения через таможенную границу ЕАЭС дипломатической почты и консульской вализы

Департамент государственных доходов по городу Алматы доводит до сведения об изменениях в таможенном законодательстве, вносимых Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее - Таможенный кодекс) с 1 января 2018 года в части перемещения через таможенную границу ЕАЭС дипломатической почты и консульской вализы.

В соответствии со статьей 384 Таможенного кодекса дипломатическая почта и консульская вализа иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных на территории Республики Казахстан, перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза дипломатическими и консульскими курьерами.

Указанные дипломатические и консульские курьеры должны быть снабжены курьерским листом либо иным заменяющим его официальным документом, в котором указываются их статус и количество мест, составляющих дипломатическую почту и консульскую вализу. Курьерский лист либо иной заменяющий его официальный документ подписывается и скрепляется печатью учреждения, отправляющего дипломатическую почту и консульскую вализу.

Таким образом, если в курьерском листе или ином его заменяющем официальном документе указано наименование перевозчика, который осуществляет фактическую перевозку и определен в качестве дипломатического и консульского курьера, то такая дипломатическая почта и консульская вализа перемещается в соответствии с пунктом 7 статьи 384 Таможенного кодекса.

В случае перемещения дипломатической почты транспортными (почтовыми) организациями, без сопровождения дипломатическим курьером, такие предметы дипломатической почтой не признаются. Следовательно, таким предметам необходимо присваивать статус дипломатического груза и таможенное декларирование производить в порядке, установленном таможенным законодательством.