В РК изменится модель судэкспертной деятельности

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам судебно-экспертной деятельности Марат Бекетаев рассказал о принимаемых мерах в рамках реформирования судебно-медицинской сферы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Есть проблемы, они негативно влияют на систему. Приходится долго ждать заключения экспертизы. Вместе с тем, их качество оставляет желать лучшего. Здесь складывается необычная ситуация: в заключениях экспертов часто имеет место противоречивые выводы. В казахстанской практике были случаи, когда результаты экспертизы вместо внесения ясности создавали негативный общественный резонанс. Экспертиза должна способствовать выяснению обстоятельств и принятию справедливого решения», - сказал глава Минюста.

Также, по его словам, высокий рост коррупции в экспертной деятельности усложняет ситуацию.

«Известно, что всегда истцы, которые хотят повлиять на мнение эксперты ради личной выгоды. На первый взгляд, кажется, что причиной кризиса экспертной системы ясны - это низкая зарплата, слабая инфраструктура, низкая квалифицированность, текучесть профкадров. Зачастую для решения вопроса применяется только увеличение финансирования, но, если не будет целесообразно работающей модели, любые дополнительные денежные средства не будут эффективны. В связи с этим Минюстом было принято непростое решение об изменении модели судмедэкспертной деятельности», - сообщил М. Бекетаев.

Как отметил министр, смыслом модернизации является создание новых механизмов и изменение старых.

«Мы выделили три направления, от реализации которых зависит качество начатых реформ и реализация девятого блока Послания главы государства. Первое направление - это система заказа и оплаты услуг экспертизы по нашему мнению построена не совсем правильно. Ключевым противоречием здесь является то, что экспертизу заказывают одни органы, а оплату производит другой. Суды и правоохранительные органы назначают излишние экспертизы, а завершенные исследования по различным причинам остаются невостребованными. Заказчики в лице следователей и судов не всегда задумываются о стоимости экспертизы. Но в этом нет их вины», - подчеркнул он.

Такой бизнес-процесс, по его мнению, когда результат не привязан и не согласован с расходами, является губительным для любой экономической модели.

«Поэтому мы планируем поэтапно внедрить механизмы, когда суды и следователи будут учитывать стоимость проводимых экспертиз. Это приведет к более рачительному использованию бюджетных средств и сократит количество излишних экспертиз. Первый шаг в этом направлении уже сделан. В 2017 году мы подписали совместный приказ с МВД, по которому мы проводим взаимные сверки», - сказал он.

Второе направление касается модели судебной экспертизы, построенной так, что основным потребителей ее услуг является государство.

«Это, по нашему мнению, не совсем правильно. Прогрессивные модели экспертной деятельности предполагают множественность заказчиков. В таких моделях адвокаты играют значительную роль. Речь идет о том, что настоящая модель судэкпертизы предполагает экспертизу стороны обвинения, а экспертиза стороны защиты у нас еще недостаточно развита. В прошлом наши адвокаты могли получить заключение специалиста, а следователи получали заключения экспертизы», - уточнил М. Бекетаев.

Он пояснил, что реформирование правоохранительной системы предоставило адвокатам право заказывать судэкпертизы, но при этом материалы дела можно было получить только с согласия следователя. Это нарушало принцип состязательности сторон и сегодня решение о передаче материалов дела принимается судьей, поэтому, как полагает глава ведомства, можно ожидать, что постепенно заказы экспертиз за счет стороны защиты по своему количеству будут увеличиваться. На его взгляд, новые возможности окажут положительное влияние на состязательность сторон в судопроизводстве.

«Здесь хотел бы отметить экономическую сторону, если государство сейчас тратит порядка 6 млрд тенге в год на финансирование судэкспертизы, можно предполагать, в идеальной модели, что сторона защиты будет тратить также сопоставимые суммы на судэкпертизы. Здесь как раз есть резерв для дополнительного финансирования», - сказал министр.

«Третье направление - внедрение сдельной формы оплаты труда. Это позволит решить целый ряд кадровых проблем. Сегодня судэкспертиза сталкивается с низкой квалификацией кадров. Эксперты - это штатные сотрудники, получают свою зарплату без учета объема работы и ее результата. В таких условиях сотрудники теряют мотивацию для профессионального роста. Новая форма оплаты труда позволит вытеснить слабые кадры и оставить только результативных сотрудников. Переход на формат непостоянного штата становится основной тенденцией в развитии бизнес-процессов. В будущем сдельная оплата позволит развивать также и частную судебную экспертизу», - считает он.

Таким образом, по его словам, будет удовлетворен кадровый дефицит.

«Участники судебного процесса смогут получать экспертные заключения из различных источников. В свою очередь государственная экспертиза сконцентрируется на капиталоемких и повторных экспертизах. Целью реформ, начатых министерством, является создание структуры, которая будет стабильна в рыночных условиях, в то же время сохранит независимость и компетентность», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: exclusive.kz.