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Назначен заместитель председателя правления холдинга «Байтерек»

 

Галымжан Таджияков назначен заместителем председателя правления холдинга «Байтерек», сообщает Кazpravda.kz.

«Решением совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Галымжан Таджияков назначен заместителем председателя правления холдинга «Байтерек», - говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

С июля 2016 года Галымжан Таджияков занимал должность управляющего директора холдинга «Байтерек», где курировал вопросы управления активами и корпоративного финансирования.

Отмечено, что Таджияков обладает более чем 15-летним управленческим стажем работы в финансовой сфере. Имеет успешный опыт в решении задач по реализации долгосрочного проектного (инвестиционного) финансирования, а также организации и структурирования проектов по привлечению международных инвестиций.

В свою очередь до приглашения в холдинг «Байтерек» работал управляющим директором в Евразийском банке развития, младшим вице-президентом АО «Ситибанк Казахстан», занимал различные позиции в АО «HSBC Банк Казахстан», был начальником управления финансовых институтов АО «Kaspi Bank» и «ABN AMRO Банк Казахстан».

По информации пресс-службы НУХ «Байтерек», Галымжан Таджияков окончил учебные заведения Казахстана и Великобритании: с отличием Казахскую Государственную Академию Управления (экономист-международник) и Бизнес-школу университета Дарема (МВА).

 

15 января 2018, 11:53
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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