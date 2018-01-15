Самые необычные породы собак
Иногда результаты, которые нам дарит природа, очень удивляют.
Что будет, если скрестить питбуля и хаски? Или мопса и чихуахуа? Или лабрадора и хаски? Давайте смотреть вместе!
Питбуль и хаски.
Корги и далматины.
Чау-чау и хаски.
Чау-чау и хаски.
Лабрадор и хаски.
Мопс и чихуахуа.
Йоркширский терьер и пудель.
Шарпей и кокер-спаниель.
Померанец и хаски.
Мопс и английский бульдог.
Бассет-хаунд и шарпеи.
Пудель и корги.
Хаски и золотистый ретривер.
Источник: Bigpicture.ru
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