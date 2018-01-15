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Самые необычные породы собак

15 января 2018, 12:13

Иногда результаты, которые нам дарит природа, очень удивляют.

Что будет, если скрестить питбуля и хаски? Или мопса и чихуахуа? Или лабрадора и хаски? Давайте смотреть вместе!

Питбуль и хаски.

Корги и далматины.

Чау-чау и хаски.

Чау-чау и хаски.

Лабрадор и хаски.

Мопс и чихуахуа.

Йоркширский терьер и пудель.

Шарпей и кокер-спаниель.

Померанец и хаски.

Мопс и английский бульдог.

Бассет-хаунд и шарпеи.

Пудель и корги.

Хаски и золотистый ретривер.

Источник: Bigpicture.ru


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