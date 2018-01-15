Судэксперты в РК перегружены - Бекетаев

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам судебно-экспертной деятельности министр юстиции РК Марат Бекетаев сообщил о работе, проводимой для устранения нарушений в деятельности судебных экспертов, передает корреспондент Zakon.kz.

«В прошлом году в центр судебных экспертиз поступило порядка свыше 190 тысяч материалов, постановлений на проведение судебных экспертиз. По итогам года около 300 экспертиз проведены с нарушением сроков. Казалось бы, 0,2%, но все равно это 300 уголовных дел. То есть для кого-то статистика это всего лишь 0,2%, а для кого-то это 300 уголовных дел - это живые люди за этими уголовными делами, это судьбы людей», - отметил глава ведомства.

В то же время М. Бекетаев указал, что Минюст на постоянной основе проводит анализ данных нарушений.

«Первая причина - это большая нагрузка на судебных экспертов. Зачастую она связана с тем, что некоторые экспертизы назначаются необоснованно. И для рассмотрения в уголовном процессе, может быть, в них не было необходимости - она была назначена для полноты и всесторонности рассмотрения. Вот эти два принципа в какой-то степени входят в конфликт с принципом обоснованности назначения экспертиз», - уточнил он.

Вторая причина связана с тем, что органы, назначающие экспертизы, не всегда сразу, вовремя и в полном объеме предоставляют соответствующие материалы. По словам министра, если бы они предоставляли материалы вовремя, может быть, эти экспертизы смогли бы проводить быстрее.

«Что делает Минюст, чтобы сократить сроки рассмотрения? В первую очередь понятно, что те эксперты, которые нарушают сроки, если они виноваты, они подлежат дисциплинарной ответственности и любое нарушение сроков рассматривается соответствующей комиссией. Также хотелось бы отметить, что опять же реорганизация центра судебных экспертиз 2017 года, она дала еще один позитивный эффект - финансирование судебных экспертиз перешло от прямого бюджетного финансирования на госзаказ», - пояснил глава ведомства.

В заключение М. Бекетаев добавил, что для экспертов это означает, что незавершенная судебная экспертиза оплачиваться не будет, потому что за нее счет выставить Минюсту невозможно.

«Когда мы стандартизируем экспертизу и у нас будут четкие тарифы, этот механизм еще эффективнее начнет работать», - резюмировал он.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: inform.kz.