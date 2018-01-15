В США автомобиль влетел во второй этаж здания
Водитель и пассажир получили небольшие травмы.
В американском городе Санта-Ана в Калифорнии легковой автомобиль влетел во второй этаж стоматологической клиники, сообщает RT.
По данным местных СМИ, водитель и пассажир получили небольшие травмы.
Виновник ДТП признался, что употреблял наркотики.
В настоящее время спасатели извлекают машину из здания.
Фото: OCFA_PIO/twitter.com / globallookpress.com
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