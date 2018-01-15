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В США автомобиль влетел во второй этаж здания 

15 января 2018, 12:30

Водитель и пассажир получили небольшие травмы.

В американском городе Санта-Ана в Калифорнии легковой автомобиль влетел во второй этаж стоматологической клиники, сообщает RT.

По данным местных СМИ, водитель и пассажир получили небольшие травмы.

Виновник ДТП признался, что употреблял наркотики.

В настоящее время спасатели извлекают машину из здания.

Фото: OCFA_PIO/twitter.com / globallookpress.com


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