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Сергей Куянов получил новую должность

15 января 2018, 12:37

Куянов был советником экс-акима Алматы Ахметжана Есимова. Кроме этого он занимал должность руководителя телеканала "Алматы".

Сергей Куянов назначен директором департамента по связям с общественностью АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". Ранее он был главой департамента по связям с общественностью в АО "НК "Астана Экспо-2017".

Он подтвердил эту информацию в телефонном разговоре с корреспондентом портала Zakon.kz.

Напомним, до назначения в АО "НК "Астана Экспо-2017", Куянов был советником экс-акима Алматы Ахметжана Есимова. Кроме этого он занимал должность руководителя телеканала "Алматы".

Как сообщалось ранее, Ахметжан Есимов был назначен председателем правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" в декабре прошлого года. А 12 января стало известно, что директор департамента по связям с общественностью Айдар Махметов ушел из фонда. Позиция главы департамента оказалась свободной и назначение Куянова было вполне ожидаемым.

Фото: informburo.kz


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