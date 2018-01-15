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Нападение на пермскую школу: пострадали пять учеников и учитель

15 января 2018, 12:38

По предварительным данным, нападавшие задержаны.

В Перми совершено нападение на школу № 127, сообщают Vesti.ru.

Первоначально сообщалось, что в понедельник утром в здание ворвались двое мужчин в масках и с ножами. После нападения начался пожар.

Вместе с тем, по информации Telegram-канала Mash, в школе произошла массовая драка. Двое учеников, вооруженных ножами, решили выяснить отношения. Одноклассники их попытались разнять.

Точных данных о пострадавших пока нет.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство территориальной безопасности края, ранения получил пять учеников и учитель. По другой информации, пострадали восемь человек. По словам очевидцев, при нападении пострадали учитель и ученики 4Б класса. Учитель получил серьезное ранение в шею.

Школьники были эвакуированы из здания в расположенный поблизости торговый центр. По предварительным данным, нападавшие задержаны.

Фото: © Артем Геодакян/ТАСС


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