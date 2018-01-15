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В столичной аптеке конфисковали "Дюфастон"

15 января 2018, 12:53

В судебном заседании предприниматель полностью признал вину в совершении административного правонарушения.

В Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Астане поступило обращение с просьбой произвести проверку в одной из столичных аптек. В ходе проверки установлен факт реализации незарегистрированного на территории страны лекарственного препарата "Дюфастон". Об этом сообщили в суде Астаны, передает Zakon.kz.

В судебном заседании предприниматель полностью признал вину в совершении административного правонарушения.

"Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны ИП К. признан виновным по ч. 2 ст. 426 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 100 МРП, с приостановлением деятельности сроком на 1 месяц, с конфискацией лекарственного препарата «Дюфастон», с последующим уничтожением". - говорится в сообщении.

Постановление вступило в законную силу.

Фото: okeydoc.ru.


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