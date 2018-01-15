В «Самрук-Қазына» сократили количество управляющих директоров

Решением Правления утверждена новая структура АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Согласно новой структуре сокращено количество управляющих директоров с 10 до 5, уменьшено количество департаментов и структурных подразделений с 37 до 27, а также введена одна штатная единица заместителя председателя правления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Изменение структуры вызвано задачами по повышению мобильности и эффективности управления, углублению процесса трансформации ФНБ «Самрук-Қазына», введению вертикальной структуры управления активами, а также повышению экономической эффективности национальных компаний, входящих в структуру фонда.

Новая структура введена в действие с 11 января текущего года.

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» — фонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики.

Фонд «Самрук-Қазына» выполняет свою миссию через эффективное управление портфельными компаниями — для увеличения их долгосрочной стоимости и устойчивого развития, а также через осуществление каталитических инвестиций в развитие приоритетных секторов национальной экономики. Активы Фонда составляют порядка $67,4 млрд. В группу компаний АО «Самрук-Қазына» входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики, машиностроения и недвижимости.