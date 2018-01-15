Что нужно знать предпринимателю про маркировку меховых изделий

В прошлом году в Казахстане была введена маркировка меховых изделий. В этой связи предпринимателям Алматы рассказали, какие шаги необходимо сделать, чтобы промаркировать свою продукцию, передает Zakon.kz.

В соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии от 8 сентября 2015 года №70 были утверждены:

- перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ);

- характеристики КиЗ, порядок их нанесения и требования к структуре и формату информации, содержащейся на контрольных знаках;

- требования к структуре и формату информации, передаваемой организациями, осуществляющими изготовление и реализацию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государств-членов КиЗ, в компетентные органы своих государств-членов, а также сроки ее передачи;

- требования к структуре и формату информации, передаваемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оборот товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке КиЗ, в компетентные (уполномоченные) органы своих государств-членов, а также сроки передачи такой информации.

Согласно нормам Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров, с 12 августа прошлого года вступило в силу требование по обязательному наличию КиЗ на меховых изделиях группы 4303 ТН ВЭД.

К этой группе относятся: предметы одежды из норки (код ТН ВЭД 4303 10 901 0), предметы одежды из нутрии (код ТН ВЭД4303 10 902 0), предметы одежды из песца или лисицы (код ТН ВЭД 4303 10 903 0), предметы одежды из кролика или зайца (код ТН ВЭД 4303 10 904 0), предметы одежды из енота (код ТН ВЭД 4303 10 905 0), предметы одежды из овчины (код ТН ВЭД 4303 10 906 0), прочие предметы одежды из натурального меха (код ТН ВЭД 4303 10 908 0).

В данный перечень товаров не входят перчатки, рукавицы, а также головные уборы или их части. В товарную позицию 4303 включаются выделанные меховые шкурки и их части, собранные с добавлением других материалов, и выделанные меховые шкурки и их части, сшитые вместе в виде одежды или ее частей, или принадлежностей, или в виде других изделий.

Алгоритм действий предпринимателя при маркировке меховых изделий состоит из следующих этапов:

1. Регистрация в Ассоциации GS1 Kazakhstan - г. Алматы, ул. Байзакова 299, тел 394-88-53, 394-88-57 (58);

2. Добавление товаров в систему GS1 и получение номера GTIN;

3. Регистрация в информационной системе маркировка (ИС Маркировка);

4. Заявка на персонализацию контрольного знака в ИС Маркировка;

5. Получение персонализированных контрольных знаков;

6. Нанесение контрольных знаков на меховые изделия.

Порядок вступления в Ассоциацию и заказа номера GTIN можно посмотреть на слайдах в презентации Ассоциации GS1 или на сайте (www.gs1.kz), где также размещен видеоролик с подробным разъяснением регистрации и заказа номера GTIN.

Ранее сообщалось, что маркировка будет навешиваться или вшиваться на шубу по аналогии этикетки. Покупатель сможет на обычном смартфоне считать всю информацию о товаре, например, кем изготовлено изделие, из какого меха произведено, а также данные о продавце товара.

Маркировку должны обязательно иметь все юридические лица и индивидуальные предприниматели, ввозящие или производящие меховые изделия на территории Казахстана. При этом на граждан, ввозящих шубы для личного пользования, это правило не распространяется.