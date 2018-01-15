Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Нигматулин: для реализации Послания интересен законодательный опыт Финляндии по внедрению инноваций

15 января 2018, 13:30

Финляндия входит в десятку государств-новаторов мира.

Сегодня спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с членами парламентской группы дружбы «Финляндия - Казахстан» во главе с ее председателем Вилле Скиннари, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Главной темой встречи стали вопросы законодательного обеспечения внедрения цифровизации и новых технологий, обозначенные в качестве одного из основных направлений в Послании Президента Казахстана.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, Финляндия входит в десятку государств-новаторов мира и финский опыт в сфере законодательного обеспечения инновационной экономики интересен нашей стране. По словам Спикера Мажилиса, большой вклад в этот процесс внесет и взаимодействие парламентских групп по сотрудничеству.

В свою очередь Вилле Скиннари, подчеркнув важность Послания Президента Казахстана и обозначенных в документе направлений, отметил наличие общих точек соприкосновения. По словам финского парламентария, это, прежде всего, вопросы инновационной составляющей и совместные проекты в этом направлении, а также цифровизации чистых технологий и умных городов.

Собеседники, отметив стратегический характер сотрудничества Казахстана и Финляндии, выразили уверенность в поступательном развитии двусторонних отношений. А визит финских парламентариев в нашу страну, продолживший практику регулярных встреч, по словам Нурлана Нигматулина, свидетельствует об эффективном межпарламентском взаимодействии.

Фото: пресс-служба Мажилиса.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...