В сети появилось видео, снятое возле школы в Перми
Резне в пермской школе предшествовала драка двух подростков на ножах.
В сети появилось видео, снятое возле школы в Перми, где девять человек пострадали в результате драки с ножами.
Инцидент произошел утром в понедельник, 15 января, после начала уроков. Дети эвакуированы, занятия приостановлены. По данным краевого Минздрава, пострадали девять человек — восемь учеников и один учитель. Двое из них — подросток и преподаватель — получили ранения в шею и находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), резне в пермской школе предшествовала драка двух подростков на ножах. Пострадавшие пытались их разнять. Злоумышленники уже задержаны.
Источник: Lenta.ru
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