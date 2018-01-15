Резне в пермской школе предшествовала драка двух подростков на ножах.

В сети появилось видео, снятое возле школы в Перми, где девять человек пострадали в результате драки с ножами.

Инцидент произошел утром в понедельник, 15 января, после начала уроков. Дети эвакуированы, занятия приостановлены. По данным краевого Минздрава, пострадали девять человек — восемь учеников и один учитель. Двое из них — подросток и преподаватель — получили ранения в шею и находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), резне в пермской школе предшествовала драка двух подростков на ножах. Пострадавшие пытались их разнять. Злоумышленники уже задержаны.

Источник: Lenta.ru