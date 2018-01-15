Назначен директор департамента по связям с общественностью АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

Сергей Куянов назначен директором департамента по связям с общественностью АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Ранее он был главой департамента по связям с общественностью в АО «НК «Астана Экспо-2017».

Он подтвердил эту информацию в телефонном разговоре с корреспондентом портала Zakon.kz.

Напомним, до назначения в АО «НК «Астана Экспо-2017», Куянов был советником экс-акима Алматы Ахметжана Есимова. Кроме этого он занимал должность руководителя телеканала «Алматы».

Как сообщалось ранее, Ахметжан Есимов был назначен председателем правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» в декабре прошлого года. А 12 января стало известно, что директор департамента по связям с общественностью Айдар Махметов ушел из фонда. Позиция главы департамента оказалась свободной и назначение Куянова было вполне ожидаемым.