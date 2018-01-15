«Музыкальный фейерверк» представят в «Астана Опера»

«Музыкальный фейерверк» из ярких, популярных произведений представят слушателям блистательные солисты оперы и виртуозные инструменталисты театра «Астана Опера» 17 января в Камерном зале.

В концерте примут участие звездные казахстанские исполнители – ведущие солисты «Астана Опера», Заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Айгуль Ниязова, Жан Тапин, талантливые солисты оперной труппы, лауреаты международных конкурсов Малика Минизини и Талгат Галеев.

Свое творчество также представит инструментальная группа «Ritmos de Amor», в ее составе – лауреаты международных конкурсов Кирилл Красюков (скрипка), Константин Стригин (баян), Александр Геер (гитара), Анатолий Якушкин (контрабас), Александр Малиновский (гармоника), Жаныбек Бекмадиев (ударные), Елена Сахно, Динара Сартай (фортепиано).

- Совсем недавно завершилась череда веселых праздников. Всем нам – организаторам и участникам концерта – хочется, чтобы, несмотря на непогоду за окном, приподнятое настроение сопровождало наших дорогих слушателей весь январь, - поделилась Мәдениет қайраткері Елена Сахно.

Публике предложат всеми любимые казахские и русские народные, итальянские, неаполитанские песни, в том числе «Ақ қурай», «Вдоль по улице метелица», «Под дугой колокольчик», «Эй, ямщик, гони-ка к Яру», «Finche la barca va» (Пока плывёт лодка) М. Панзери, романсы: «Я помню вальса звук прелестный» Н. Листова, «Белой акации гроздья душистые» В. Баснера из кинофильма «Дни Турбиных» и т.д. Прозвучат отрывки из оперных шедевров, такие как ария Индийского гостя из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова, ария Диноры из одноименной оперы Дж. Мейербера и др.

А также в этот вечер зрителей ожидает музыкальный юмористический сюрприз, который подготовила пианистка Динара Сартай. Кроме того, в программе представлены зажигательные латиноамериканские ритмы великого Астора Пьяццоллы – сочинение «Escualo» (Акула), джазовая композиция «Take Five» (Играем на пять) П. Дезмонда, вальс-мюзет «Равнодушие» Э. Мурены – Дж. Коломбо и др.

Начало концерта в 19:00.