Депутат обеспокоен риском заболеваний туберкулезом среди медэкспертов

Депутат Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров пояснил, что низкая заработная плата обуславливает непрестижность работы судмедэксперта, особенно в судебной медицине, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня даже высококвалифицированные судебные эксперты, имеющие стаж работы 20 лет, зарабатывают около 120-150 тысяч тенге в месяц. Помимо высокой ответственности и психоэмоциональных нагрузок, деятельность судмедэкспертов сопровождается риском заболевания ВИЧ СПИД, туберкулезом, гепатитом С и другими», - сказал мажилисмен.

По его данным, за последние пять лет на рабочем месте туберкулезом заболели 56 врачей, медсестер и санитаров экспертных учреждений, различными формами вирусного гепатита - 26 сотрудников.

«Случаи такого заражения я отмечу только в трех областях: Акмолинской, Карагандинской и Мангистауской. Получается, что от опасного заражения никто не застрахован. При этом при объединении центров судебной медицины и судебной экспертизы судебным медикам были отменены доплаты за работу с трупным материалом и лицами, зараженными ВИЧ СПИД. Вопрос восстановления этих доплат правительством до сих пор не решен», - подчеркнул Н. Абдиров.

Ксения Давыдова