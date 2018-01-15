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МОН РК: школьникам не запрещено пользоваться мобильными телефонами

15 января 2018, 14:25

Внутренний распорядок в школах решает этот вопрос самостоятельно.

Директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова прокомментировала вопрос использования казахстанскими школьниками мобильных телефонов в учебных целях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня вопрос о том, пользоваться или не пользоваться сотовыми телефонами, не относится к компетенции МОН. В целом, ни одного документа нет, запрещающего пользоваться этими телефонами», - сказала она в кулуарах заседания Правительства РК. По ее словам, в каждой школе существуют правила внутреннего распорядка. Вот этим документом школы имеют возможность предусматривать определенные правила внутри одного учебного заведения», - подчеркнула представитель МОН РК.

Азамат Сыздыкбаев

Фото с сайта narodportal.ru


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