МОН РК: школьникам не запрещено пользоваться мобильными телефонами
15 января 2018, 14:25
Внутренний распорядок в школах решает этот вопрос самостоятельно.
Директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова прокомментировала вопрос использования казахстанскими школьниками мобильных телефонов в учебных целях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня вопрос о том, пользоваться или не пользоваться сотовыми телефонами, не относится к компетенции МОН. В целом, ни одного документа нет, запрещающего пользоваться этими телефонами», - сказала она в кулуарах заседания Правительства РК. По ее словам, в каждой школе существуют правила внутреннего распорядка. Вот этим документом школы имеют возможность предусматривать определенные правила внутри одного учебного заведения», - подчеркнула представитель МОН РК.
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта narodportal.ru
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