Алик Айдарбаев перешел в Самрук-Казына

Заместителем председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» назначен Алик Айдарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ФНБ «Самрук-Казына» подтвердили информацию о назначении Алика Айдарбаева замглавой фонда. «Алик Айдарбаев назначен зампредом», — рассказали в комментарии корреспонденту агентства.

Отметим, что правление фонда с 11 января 2018 года утвердило новую структуру «Самрук- Қазына». Так, сокращено количество управляющих директоров с 10 до 5, уменьшено количество департаментов и структурных подразделений с 37 до 27, а также введена одна штатная единица заместителя председателя правления. Изменение структуры вызвано задачами по повышению мобильности и эффективности управления, углублению процесса трансформации ФНБ «Самрук- Қазына», введению вертикальной структуры управления активами, а также повышению экономической эффективности национальных компаний, входящих в структуру фонда.

Алик Серикович Айдарбаев родился 19 мая 1963 года. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина. по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

С 1985 по 1991 годы — оператор-технолог в НГДУ «Жетыбайнефть»;

С 1991 по 1994 годы — заместитель начальника цеха поддержания пластового давления НГДУ«Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть»;

С 1994 по 1995 годы — начальник участка поддержания пластового давления, начальник цеха добычи нефти и газа, заместитель генерального директора, Первый вице-президент ГАО«Южказнефтегаз»;

С 1995 по 2009 годы — генеральный директор АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»;

С 2009 по 2011 годы — генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз»;

С апреля 2011 по декабрь 2011 года — управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) по разведке и добыче;

С 2011 по 2013 годы — генеральный директор акционерного общества «Разведка Добыча«КазМунайГаз»;

С января 2013 года — аким Мангистауской области;

С 2017 по 2018 годы — первый вице-министр по инвестициям и развитию РК.

Награды: 1999 г. — Орден «Курмет» по случаю празднования 11-летия казахской нефти,

2002 г. — Юбилейная медаль к 10-летию Независимости Республики Казахстан, 2005 г. — Юбилейная медаль к 10-летию Конституции Республики Казахстан, Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан, 2007 г. — Орден «Парасат», Нагрудный знак «15 лет казахстанской полиции».