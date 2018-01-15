При двойном теракте в центре Багдада погибли 35 человек
Более 90 человек получили ранения.
В центре Багдада совершен двойной теракт. Взрывы устроили террористы-смертники, передают Vesti.ru.
Как сообщает "Интерфакс", жертвами взрывов стали, по меньшей мере, 35 человек. Более 90 человек получили ранения.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над террористической группировкой ИГ* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.
* Запрещенная в Казахстане террористическая организация
Фото: EPA
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