ОПГ по поставке оружия обезврежена в Актюбинской области
Преступность в области снизилась на 19,8%.
За 2017 год в Актюбинской области пресечена деятельность двух ОПГ и каналы их финансирования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
У криминальных структур было изъято 4 гранаты, 26 единиц огнестрельного и 24 единицы травматического оружия.
Из незаконного оборота изъято 822 единицы огнестрельного оружия, в результате чего значительно снизилось число преступлений с его применением, в том числе убийств, причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, разбоев и злостных хулиганств. В результате усиления контроля за оборотом гражданского огнестрельного оружия, на две трети снизилось число их хищений.
В целом, по итогам прошедшего года, преступность в области снизилась на 19,8%, подчеркнули в ДВД.
Фото: azh.kz.
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