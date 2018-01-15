ОПГ по поставке оружия обезврежена в Актюбинской области

За 2017 год в Актюбинской области пресечена деятельность двух ОПГ и каналы их финансирования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

У криминальных структур было изъято 4 гранаты, 26 единиц огнестрельного и 24 единицы травматического оружия.

Из незаконного оборота изъято 822 единицы огнестрельного оружия, в результате чего значительно снизилось число преступлений с его применением, в том числе убийств, причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, разбоев и злостных хулиганств. В результате усиления контроля за оборотом гражданского огнестрельного оружия, на две трети снизилось число их хищений.

В целом, по итогам прошедшего года, преступность в области снизилась на 19,8%, подчеркнули в ДВД.

Фото: azh.kz.