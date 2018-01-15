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Алматинец получил ожоги в результате хлопка газа в квартире

15 января 2018, 14:35

Пострадавшего госпитализировали.

В результате хлопка газовоздушной смеси в одной из алматинских квартир произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

"15.01.2018 г. в 10:44 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что произошел хлопок в квартире по адресу: Ауэзовский р-н, мкр.Таугуль, д.11. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:54 часов. Как выяснилось, в результате хлопка газовоздушной смеси произошел пожар в квартире на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Пожарные предотвратили распространение огня на верхние и нижние этажи", - сказано в распространенном сообщении.

Пожар был локализован 11:00 часов и ликвидирован в 11:08 часов. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

"С термическим ожогом госпитализирован в 4 ГКБ мужчина, 1976 г.р.", - добавили в ДЧС.

фото: vestikavkaza.ru


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