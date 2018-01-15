В России число пострадавших в школе увеличилось до пятнадцати человек

Из них 12 доставлены в больницы города.

Число пострадавших в результате инцидента в школе №127 в Перми возросло до 15 человек, сообщает ТАСС.

"По данным краевого министерства здравоохранения, на данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы", - говорится в сообщении администрации города.

Заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев добавил, что при нападении пострадали ученики четвертого класса.

В краевом министерстве здравоохранения добавили, что после инцидента в больницы города доставлены 12 человек.

"На данный момент 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет направлены в городскую клиническую больницу №4... Им уже проводятся операции. Еще девять пострадавших детей осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшая учительница находится в тяжелом состоянии. Как пояснили ТАСС в Городской клинической больнице № 4, у нее произошла сильная кровопотеря.

Из Москвы в Пермский край направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, они окажут территориальным органам практическую помощь в расследовании инцидента.

Своих специалистов также направило Министерство образования и науки. В пресс-службе ведомства также добавили, что рассматривается необходимость привлечения дополнительных мер по психологической поддержке учащихся школы. За ситуацией в Перми следит лично министр образования.

Кроме того, на место инцидента вылетела уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, она намерена выяснить, "как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию", где находилась охрана.

"Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней", - отметила Кузнецова.

Как сообщает РИА Новости, по данным полиции, инцидент начался с драки бывшего и нынешнего учеников школы, в ход у обоих пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники.

Подозреваемых задержали.

В Перми двое школьников пришли в школу №127 с ножами и нанесли ножевые ранения 11 учащимся и пед.составу школы. Большинство из них дети из 4-ого класса. Сейчас нападавшие задержаны. #Пермь #Школа127 #Новости #News pic.twitter.com/TaeZCa8d59 Патриарх Атеистов (@PatriarxAteist) 15 января 2018 г.

По данным краевого главка МВД, один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Как пишет 59.ru, на фотографиях в соцсетях участник драки позирует с автоматами. "Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет", — рассказал один из учащихся. По его словам, семья у молодого человека благополучная, однако он не раз убегал из дома. #Пермь #школа127, #улицаКрупской , #ЧП

8 бригад скорой помощи: 2 реанимационных, 2 педиат и 4 линейных врачебных, #девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в гор клин больницу №4 https://t.co/YQHMSYfpem pic.twitter.com/GYrpyJec9o — Дайджест МерлСтерлин (@merlin046_) 15 января 2018 г.

RT передает, что в соцсети "ВКонтакте" на странице одного из молодых людей размещено много видеозаписей, посвященных теракту в американской школе "Колумбайн" в Колорадо. Среди них ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.Из школы эвакуировали почти 700 детей, уроки отменили. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии. Перед школой развернули штаб МЧС, территорию огородили.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города.

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