Сход снежных лавин возможен в горах Алматы
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.
Штормовое предупреждение распространил ДЧС Алматы, передает Zakon.kz.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» от 15 января предупреждает о том, что в связи с продолжающимися осадками в горных районах Алматы и Алматинской области в ближайшие сутки 15-16 января возможен сход снежных лавин.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!
фото: Vesti.Ru
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