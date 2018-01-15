Сход снежных лавин возможен в горах Алматы

Штормовое предупреждение распространил ДЧС Алматы, передает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» от 15 января предупреждает о том, что в связи с продолжающимися осадками в горных районах Алматы и Алматинской области в ближайшие сутки 15-16 января возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!

фото: Vesti.Ru