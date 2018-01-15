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Сход снежных лавин возможен в горах Алматы

15 января 2018, 14:38

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.

Штормовое предупреждение распространил ДЧС Алматы, передает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» от 15 января предупреждает о том, что в связи с продолжающимися осадками в горных районах Алматы и Алматинской области в ближайшие сутки 15-16 января возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!

фото: Vesti.Ru


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