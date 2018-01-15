Группа грабителей задержана в Астане

Сотрудниками столичной полиции задержана преступная группа за совершение ряда грабежей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Алматы» ДВД Астаны задержана преступная группа за совершение ряда грабежей.

Установлено, что преступная группа состояла из трех жителей Южно-Казахстанской области, в возрасте от 24 до 27 лет. В вечернее время суток они совершали грабежи, забирая сотовые телефоны в районе торговых домов.

"Так, с заявлением в полицию обратился житель города. Двое неизвестных вечером по улице Жангелдина, применив физическую силу, похитили у него сотовый телефон и карту банкомата. Также с аналогичным заявлением в полицию обратился другой житель города - двое неизвестных по улице Асанкайгы около 18.30 ч. также с применением физической силы похитили сотовый телефон", - сообщили в полиции.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ДВД Астаны. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование по статье «грабеж».