Модернизация уголовного процесса путь к усилению

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности (21 декабря 2017 года, №118-VI ЗРК)

Судебная система Республики Казахстан не является исключением в проводимых реформах. План Нации «100 конкретных шагов» направлен на реализацию пяти институциональных реформ, в числе которых обеспечение верховенства закона признано основным направлением. Обеспечение доступа к правосудию связано, прежде всего, с деятельностью национальных судебных систем.

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в соответствии с Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период 2010 до 2020 годы пересмотрено с целью создания оптимальной модели судопроизводства. Концепция предусматривала введение новых институтов, направленных на дальнейшее последовательное развитие основополагающих принципов защиты прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве. Применение с 1 января 2015 года новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов подтвердило правильность начатых реформ.

Реформа нацелена на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля, исключению дублирования и четкому распределению полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.

На основе норм международного права создаются новые институты, заимствуются оправдавшие себя институты зарубежных стран, оптимизируются уже имеющиеся организационные структуры. Предварительно рабочей группой был изучен опыт ФРГ, Эстонии, Великобритании и Грузии.

По вопросам модернизации уголовного процесса и иных аспектов правоохранительной деятельности нацелены в следующем направлений:

- Сокращение сроков процессуального задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Основываясь на опыте европейских стран, срок задержания лица за совершение преступления без санкции суда сокращен с 72 до 48 часов, а в отношении несовершеннолетних до 24 часов. Срок задержания лица без санкции суда может составить 72 часа. К таким случаям, в частности, отнесены задержание лица по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, террористического или экстремистского преступления, в составе преступной группы, в ходе массовых беспорядков, задержании по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также умышленного преступления, повлекшего смерть человека, невозможности обеспечить своевременное доставление лица к следственному судье вследствие отдаленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, а также в условиях чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

-Введение электронного уголовного дела. В статье 42-1УПК Формат уголовного судопроизводства, позволяющие вести уголовное судопроизводство в электронном формате. Электронное уголовное дело - это информационная система, предназначенная для хранения цифровой информации - материалов уголовного дела, полностью заменяющая собой бумажный вариант, с высоким уровнем безопасности.

- Дальнейшее расширения судебного контроля. Новый Уголовно-процессуальный кодекс РК, помимо иных новшеств, ввел в уголовный процесс институт следственного судьи, осуществляющий оперативный судебный контроль в ходе досудебного производства. Нововведение было воспринято юридической общественностью и обществом в целом с одобрением и поддержкой. Европейской конвенцией о защите правы человека и основополагающих свобод, Международном пактом о защите гражданских и политических прав закрепляются постулаты, что государство может вмешиваться в частную жизнь человека только на основании законной процедуры, чем является судебный контроль. По рекомендации международных институций и десятилетиями выработанных общепринятых стандартов ряд стран постсоветского пространства еще 10-15 лет назад выразил принципиальную позицию по вопросу расширения судебно-контрольных полномочий на стадии досудебного производства по уголовным делам.

Судебный контроль, прежде всего в форме санкционирования процессуальных действий, включая негласные следственные действия. От прокуратуры переданы судам санкционирование проведение негласных следственных действий, продление сроков проведения негласных следственных действий, уведомления лица о проведенных в отношении него негласных следственных действий, который вступает в законную силу с 01 марта 2018 года. В том числе от прокуратуры суду переданы функции по санкционированию применения залога, принудительного освидетельствования, получения образцов. Необходимо отметить, что предусмотрено право лица, в отношении которого проводились негласные следственные действия, обратиться в суд с заявлением о признании проведения этих действий незаконными и возмещении причиненного ущерба/при наличии такового/. Это можно сделать в течение пятнадцати дней с момента уведомления о проведенных в отношении него негласных следственных действиях. При принятии законодателем поправок, напрямую в суд может обратиться орган, ведущий уголовное расследование, с ходатайством о санкционировании эксгумации и запрета на приближение. Срок рассмотрения судами таких ходатайств сокращен с трех суток до 24 часов.

- Повышение уровня защиты прав граждан.

- Исключается практика сбора правоохранительными органами доказательств, выходящих за пределы расследуемого события. Доказывание сможет производиться только по уголовным правонарушениям, по которым начато досудебное расследование в порядке, предусмотренном Главой 23 УПК. В случае выявления нового факта он должен быть зарегистрирован в ЕРДР как новое правонарушение и только после этого он может быть объединен в рамках одного досудебного расследования, начатого ранее. Это позволит искоренить случаи дополнительного сбора улик по любым другим, относящимся к данному лицу действиям, при отсутствии доказательств по расследуемому событию.

- Повышение состязательности процесса. Адвокаты будут наделены полномочиями по обращению к следственному судье с ходатайством, помимо назначения экспертизы и по производстве иных следственных действий/ кроме негласных следственных действий/ Предусмотрено сокращение до двух суток сроков предоставления защитнику государственными органами и общественными объединениями справок, характеристик и иных документов при рассмотрении вопроса о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей подзащитного. Определен механизм приобщения опроса, проведенного адвокатом к материалам дела и приобретения им статуса доказательства, после исследования органом ведущим уголовным процесс. По окончании ознакомления подозреваемого и защитника с материалами уголовного дела они могут представить дополнительные доказательства и иную информацию, которые в обязательном порядке приобщаются к уголовному делу. Непредставление в полном объеме имеющиеся на тот момент доказательства и иные материалы влечет признание их недопустимыми в качестве доказательств в суде.

Есть что перенять у европейских и других стран и в плане обеспечения полноты состязательности. У них сторона защиты в правах, за исключением отдельных ограничений, практически приравнена к стороне обвинения.

- Упрощается производство по уголовным проступкам, преступлениям небольшой тяжести путем введения приказного производства, который вступает в законную силу с 01 января 2018 года. Новый раздел 13-1 Приказное производство.