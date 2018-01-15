Руководитель учреждения Уполномоченного по правам человека в РК посетил следственный изолятор г. Алматы, где содержится Искандер Еримбетов

12 января 2018 года в адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение от общественного фонда «Ар.Рух.Хак» с просьбой о проверке факта применения пыток в отношении следственно-арестованного Искандера Еримбетова, который был выявлен со слов его матери в ходе встречи с сыном в следственном изоляторе 11 января т.г. В частности, указывалось на наличие перелома носа, рассеченной раны на голове, отеков на лице.

В соответствии с вышеизложенным, вызвавшим общественный резонанс, по поручению Омбудсмена руководитель Национального центра по правам человека Серик Оспанов незамедлительно 12 января посетил следственный изолятор СИ-1 г. Алматы с целью проверки данной информации и оказания необходимой правовой помощи пострадавшему.

В связи отсутствием И. Еримбетова в следственном изоляторе по причине проведения следственных мероприятий Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции по г. Алматы, руководитель учреждения Уполномоченного по правам человека выехал на место проведения данных мероприятий для встречи и беседы с ним. Однако, И. Еримбетов заявил о нежелании беседовать в присутствии следователя.

Руководитель правозащитного учреждения 13 января т.г. вновь посетил следственный изолятор. В ходе состоявшейся индивидуальной встречи И. Еримбетов каких-либо жалоб и претензий, связанных с жестоким обращением, либо иным давлением на него, не высказал. Отсутствие аналогичных жалоб также зафиксировано в официальной справке о его медицинском освидетельствовании, проведенном 11 января т.г. Визуальный осмотр правозащитником не подтвердил наличие упомянутых в вышеназванном обращении телесных повреждений.

Вместе с тем С. Оспанов провел всестороннее изучение обстоятельств, связанных с данным инцидентом: условий содержания в камере, показаний в ходе беседы с сокамерниками, которые также не имели ранее судимости и находятся впервые в подобном учреждении. Условия оценены удовлетворительными, каких-либо жалоб на содержание в СИЗО и обращение сотрудников не выявлено.

Согласно полученным в ходе визита следственного изолятора материалам, по обращению матери И. Еримбетова 11 января администрацией Учреждения ЛА-155/1 была вызвана следственно-оперативная группа УВД Алмалинского района г.Алматы для принятия процессуального решения.

Прокуратурой г. Алматы по фактам, изложенным в указанном обращении, начато досудебное расследование.

По итогам посещения следственного изолятора руководитель Национального центра по правам человека заявил о том, что в Генеральную прокуратуру в установленном порядке направлено обращение о взятии под контроль расследования вышеназванного инцидента и принятии в случае необходимости соответствующих мер.

Пресс-служба

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан