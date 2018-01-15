Ребенок и его прабабушка погибли при пожаре в Петропавловске

В Петропавловске при пожаре в частном жилом доме погибли двухлетний ребенок и его 90-летняя прабабушка, сообщил на брифинге начальник центра оперативного управления силами и средствами ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Жанат Смагулов.

По его данным, трагедия произошла 14 января в Петропавловске, в частном жилом доме по улице Ленинградская, 76. В 16.24 на центральный пульт 101 поступило сообщение по сотовому телефону о том, что горит жилой дом. В 16.25 к месту вызова были направлены силы и средства нескольких пожарных частей Петропавловска.

"При следовании к месту вызова пожарные увидели густой черный дым и запросили дополнительные силы и средства. По прибытию в 16.31 обнаружили, что открытым пламенем горит кровля жилого дома. В ходе проведения разведки от хозяев (дедушки) поступила информация о том, что в доме находятся двухлетний ребенок и пожилая женщина. Было принято решение отложить тушение самого дома. В то время, когда дом горел открытым пламенем, ребята газодымозащитной службы вошли через оконный проем и приступили к поиску людей", — проинформировал Смагулов.

К тому времени уже началось обрушение потолочных покрытий дома.

"Сначала в спальне на полу нашли бабушку 1927 года рождения, она уже была без признаков жизни. Поиск ребенка, 2015 года рождения, затруднялся тем, что после обрушения на см 50-60 от пола все было завалено балками, опилками, землей, прогоревшим деревом. Искали долго – заглядывали под кровати, в шкафы. Нашли его только в 19.30 в комнате, где упало потолочное покрытие, под завалами. Для этого пришлось разбирать и просеивать завалы. Ребенок сильно обгорел", — рассказал подробности Смагулов.

По данным ДЧС, огнем были уничтожены кровля и потолочное перекрытие дома. Общая площадь возгорания составила 99 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил техники безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

"Было позднее сообщение. Дом начал гореть изнутри, скорее всего — из-за печи. В области печи были большие прогары", — заключил Смагулов.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: ДЧС ВКО.