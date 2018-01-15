Новый этап технологического и инфраструктурного развития

Для устойчивого развития казахстанцам именно в этом году предстоит начать действенные и конкретные шаги на основе чистой энергии согласно принципам «Зеленой» экономики.

Начиная с 2017 года наша страна переживает ключевой момент выхода из условий мирового кризиса, становясь на траекторию дальнейшего поступательного роста. Выполнение принятых ранее Государственных программ развития страны требует теперь концентрации общества на реализации следующих десяти задач, чётко обозначенных Президентом Республики Казахстан в Послании народу Казахстана от 10.01.2018г.

Эти задачи совпадают с нашими помыслами и устремлениями в деле разработки и внедрения новых технологий, например в сфере малой ветроэнергетики. Дело в том что, еще в сентябре 2002 года на совещании с акимами в г. Кустанай, Глава государства отметил, что село, где проживает 47% населения страны, потребляет лишь 10% электроэнергии страны. Поэтому он указал на обеспечение их автономными источниками энергии, так как обширность территории, отдаленность многих пунктов делает экономически не целесообразным проведение линий электропередач. Однако, к настоящему времени эта доля энергообеспеченности села уменьшилась до критического уровня.

Спустя 15 лет эта стратегическая линия по технологической модернизации и развитию была представлена организацией Международной специализированной выставки «Астана. EXPO – 2017. Энергия будущего». Теперь наше сообщество получило импульс для внедрения этих разработок на практике. Послание указывает точки приложения этого импульса и побуждает к активному взаимодействию представителей власти, бизнеса, инвесторов и творческой молодёжи. Это выделено в задачах 1, 3, 4, 5, 6 и 7 Послания. Во второй задаче «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала» Глава государства настаивает критически переосмыслить подходы к управлению природными ресурсами, к числу которых можно отнести ветровой потенциал страны. Ведь по количеству доступной ветровой энергии на душу населения мы являемся мировым лидером, и ее хватает, чтобы 2 раза обеспечить электричеством весь земной шар.

Ведь именно развитые 30 стран успешно используют бесконечные и бесплатные природные ресурсы ветра, солнца и т.д., делая каждого потребителя и страну в целом богаче! Освоение этого природного капитала не сложно - в стране давно разрабатываются 8-9 видов малых ветроустановок. Здесь нужна конкретная адресная помощь ученым и изобретателям для организации опытного и серийного производства отечественных энергомашин. Это будет иметь куммулятивный эффект для новой индустрии, АПК, социально- экономического развития страны. За примерами далеко ходить не надо: в Китае около 100 заводов создают ветряки, животноводы Монголии эффективно применяют десятки тысяч малых ветроустановок, в Индии создано министерство альтернативной энергетики и т.д.

В Послании намечена задача довести долю ВИЭ в Казахстане до 30 % к 2030 году. Сейчас это доля около 1-1,2 % , то есть надо повысить их количество в стране в 25-30 раз за оставшиеся 12 лет. Чтобы представить какой рывок надо сделать нашей стране - можно мысленно сравнить с аналогичным приростом количества автомобилей, -нашим дорогам и другой транспортной инфраструктуре трудно выдержать такой прирост нагрузки (в 25-30 раз) . Однако, наши обширные равнины и бескрайние степи могут «территориально трудоустроить» такой прирост ВИЭ. Проблема в концентрации других ресурсов, выделенных в Послании.

Для устойчивого развития казахстанцам именно в этом году предстоит начать действенные и конкретные шаги на основе чистой энергии согласно принципам «Зеленой» экономики.

Байшагиров Хайрулла Жамбаевич

Доктор технических наук, профессор

Кокшетауского государственного

университета им. Ш. Уалиханова,

академик МАНЭБ, руководитель лаборатории

«Ветроэнергетические установки из композиционных материалов»