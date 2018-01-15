Президент Назарбаев достаточно энергичен, чтобы осуществить реформы - посол Сингапура
Одним из вызовов для Назарбаева может стать обеспечение «плавной» передачи власти следующему поколению лидеров в целях устойчивого продолжения реформ.
Политика, проводимая Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, дальновидна. Он ясно представляет и осознает основы и предпосылки, необходимые для реализации стратегических целей, считает эксперт, передает BNews.kz.
«Согласно сингапурскому опыту, ценности и цели определять не сложно, но на создание инфраструктуры и образовательной базу требуются время», - отметил посол Сингапура в Кувейте, Спецпосланник МИД Сингапура на Ближнем Востоке, Член Совета директоров сингапурского медиахолдинга MediaCorp Зайнул Абидин Рашид.
Зайнул Абидин Рашид отметил важность руководящего «костяка» на всех уровнях: политическом, административном, образовательном, в частном секторе и в общественных группах.
«Казахстан богат ресурсами, на осуществление реформ необходимы соответствующие средства. Президент Назарбаев достаточно энергичен, чтобы осуществить предложенные им реформы. Вместе с тем, одним из вызовов для Президента Назарбаева, особенно в эпоху политических и экономических потрясений, может стать обеспечение «плавной» передачи власти следующему поколению лидеров в целях устойчивого продолжения реформ», - подчеркнул Посол Сингапура в Кувейте.
Фото: из открытых источников.
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