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Президент Назарбаев достаточно энергичен, чтобы осуществить реформы - посол Сингапура

15 января 2018, 15:33

Одним из вызовов для Назарбаева может стать обеспечение «плавной» передачи власти следующему поколению лидеров в целях устойчивого продолжения реформ.

Политика, проводимая Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, дальновидна. Он ясно представляет и осознает основы и предпосылки, необходимые для реализации стратегических целей, считает эксперт, передает BNews.kz.

«Согласно сингапурскому опыту, ценности и цели определять не сложно, но на создание инфраструктуры и образовательной базу требуются время», - отметил посол Сингапура в Кувейте, Спецпосланник МИД Сингапура на Ближнем Востоке, Член Совета директоров сингапурского медиахолдинга MediaCorp Зайнул Абидин Рашид.

Зайнул Абидин Рашид отметил важность руководящего «костяка» на всех уровнях: политическом, административном, образовательном, в частном секторе и в общественных группах.

«Казахстан богат ресурсами, на осуществление реформ необходимы соответствующие средства. Президент Назарбаев достаточно энергичен, чтобы осуществить предложенные им реформы. Вместе с тем, одним из вызовов для Президента Назарбаева, особенно в эпоху политических и экономических потрясений, может стать обеспечение «плавной» передачи власти следующему поколению лидеров в целях устойчивого продолжения реформ», - подчеркнул Посол Сингапура в Кувейте.

Фото: из открытых источников.


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