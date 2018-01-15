Дневная сессия USDKZT_TOM = 329,41, RUBKZT_TOD = 5,8444

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001 и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 15 января в США (День Мартина Лютера Кинга).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 329,41 тенге за доллар США при объеме торгов 77 800 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8444 тенге за рубль при объеме торгов 31 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 329,41 тенге за доллар (-0,26), суммарный объем торгов - 84 600 тыс. USD (-191 400 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 23 банка.