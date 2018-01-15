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Тенге укрепляется по отношению к доллару, но слабеет к рублю

15 января 2018, 16:08

В обменниках доллар доллар покупают/продают по 329-330,2 тенге, рос.рубль – по 5,82-5,88 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,41 тенге за доллар при объеме торгов 77,8 млн долларов;

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 329,41 тенге за доллар (-0,26), суммарный объем торгов – 84,6 млн долларов (-191 400 тыс.).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8444 тенге за рубль при объеме торгов 31млн рублей;

В обменниках доллар доллар покупают/продают по 329-330,2 тенге, рос.рубль – по 5,82-5,88 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.


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