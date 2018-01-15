Потерянный рюкзак едва не стоил ребенку операции

В Алматы нашли рюкзак с вещами для госпитализации ребенка. Его пропажа едва не стоила операции, передает Zakon.kz.

Сообщение о потерянном рюкзаке оставила пользователь Facebook Диля Короткова. По словам Коротковой, сегодня утром ее муж и сын направлялись в больницу с вокзала Алматы-1 и забыли рюкзак с вещами для госпитализации в багажнике такси.

В рюкзаке также находилась пластина, необходимая для операции на голове ребенка.

К поискам также подключились полицейские.

"К заявителю незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции при УВД Алмалинского района. Отец с сыном ожидали полицию на пересечении улиц Тлендиева и Болотника, там, где их высадил частный извозчик. Параллельно к поисковым мероприятиям подключилась криминальная полиция данного подразделения. При активном содействии коллег из Процессингового центра Управления административной полиции в течение кратчайшего времени была установлена автомашина, на которой они передвигались. Тут же мы связались с водителем, который, к сожалению, тоже забыл о рюкзаке в багажнике своего авто. Сейчас он едет в город с Жамбылского района, Алматинской области. Связь с хозяевами забытого баула у них налажена. Вместе с тем, следует отметить, что решающую роль в положительном разрешении данной ситуации сыграла эффективность Автоматизированной информационной системы "Безопасность дорожного движения", которая на сегодняшний день включает в себя 104 поста с количеством камер - свыше 600 единиц. С помощью этой технической "махины" практически поминутно был восстановлен маршрут передвижения данного транспортного средства", - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Фото: dekolie.com.