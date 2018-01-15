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Британка вышла замуж за призрака пирата Карибского моря

15 января 2018, 17:01

Чтобы союз имел законную силу, женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах.

Жительница Великобритании Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата Карибского моря, сообщает РИА Новости.

Как пишет The Daily Mirror, ​мужем 45-летней британки стал некий Джек (фамилия неизвестна), который умер несколько столетий назад. По мнению Аманды, именно он стал прототипом Джека Воробья — главного героя фильма "Пираты Карибского моря".

Чтобы союз имел законную силу, женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах. Вместе с Амандой на торжестве находились ее родственники и друзья.

Как рассказала новобрачная, это самые лучшие отношения, которые она могла себе представить.

В 2015 году британка Софи Теннер вышла замуж за саму себя и даже измена с реальным мужчиной не смогла разрушить ее брак.

Также недавно стало известно, что американка Нурул Махджабин Хассан готовится к свадьбе с тетрисом, до этого у нее были отношения с калькулятором по имени Пьер.


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