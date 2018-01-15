Определено будущее Макгрегора

Если Конор выйдет на ринг в сентябре, то с момента предыдущего боя пройдет два года, что нечестно по отношению к другим бойцам.

Ирландец Конор Макгрегор лишится титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом заявил глава организации Дана Уайт.

«Если Конор выйдет на ринг в сентябре, то с момента предыдущего боя пройдет два года, что нечестно по отношению к другим бойцам. Мы все любим Макгрегора, но в таком случае пояс должен переходить к другому бойцу. Мы выставим чемпионский пояс в бою Нурмагомедова против Фергюсона, над чем сейчас работаем», — сказал Уайт.

По словам главы UFC, титульный бой россиянина и американца должен состояться в апреле 2018 года. Если Макгрегор решит вернуться, то сразу получит титульный бой.

7 января менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный нацелен на бой с Фергюсоном и не думает о Макгрегоре.

31 декабря Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC в Лас-Вегасе. Перед поединком боец заявил, что победитель встретится с американцем Тони Фергюсоном.

Источник: Lenta.ru

Фото: РИА Новости