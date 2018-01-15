Новорожденную казахстанку экстренно доставили на операцию из Турции

Отечественные врачи помогли девочке – гражданке Казахстана, которая родилась в Турции, передает Zakon.kz.

По словам отца ребенка Жасулана Кожекова, Дениз родилась 18 декабря в Турции.

«Теперь у нас в семье пятеро детей. Четвертый ребенок – с особенностями развития. В Турцию мы поехали на два года, потому что нам нужна другая система образования. На тот момент жена уже была в положении. Два скрининга мы прошли в Казахстане. Были обследования и в Турции, в двух разных клиниках. Мы и не думали, что будут какие-то проблемы», - рассказал Жасулан.

Он отметил, что жена должна была родить в обычной коммерческой клинике. Когда пара пришла на роды, выяснилось, что ребенок задыхается в утробе.

«Врач предупредил, что будет кесарево сечение. После родов ребенка сразу поместили в реанимацию. У дочери выявили очень серьезную проблему с кровоснабжением – коарктацию аорты».

Коарктация аорты - это порок сердца, обычно врожденный, характеризующийся суженным просветом аорты.

«Это сужение сказывается на кровоснабжении всего организма. Нужно было быстро проводить операцию – расширять аорту. В Турции мы встали в очередь. Но страна большая, очередь тоже. Так прошло трое суток, мы оплачивали все услуги. Нам сказали, что очередь может подойти и через 2 недели, и через месяц. А ребенка надо спасать», - говорит Жасулан.

Поэтому семья приняла решение связаться с консульством, посольством Казахстана и МИД РК.

«В свою очередь дипломаты вышли на Минздрав РК. Как граждане Казахстана мы имеем полное право, чтобы санитарная авиация к нам вылетела, чтобы Дениз вывезли в Казахстан. Турецкие врачи были против. Они говорили, что возможно моя дочь не выдержит этот полет. Я объяснил им, что в Казахстане есть отличный Национальный научный кардиохирургический центр, там даже делают внутриутробные операции. 26 декабря мы, наконец, вылетели на Родину и, к счастью, успешно долетели», - говорит он.

По словам Жасулана, операцию проводил хирург Дмитрий Горбунов - ученик кардиохирурга Юрия Пя. Он может проводить операции младенцам с первых часов жизни.

«Операция прошла успешно. Сейчас мы уже выписываемся. Однако у нашей Дениз есть еще некоторые проблемы со здоровьем – по неврологии и расщелина твердого неба. Задача на ближайшее время – научить ребенка питаться через специальную бутылочку. А позже уже можно будет проводить операцию на небо», - подытожил он.

Фото: journal.ru